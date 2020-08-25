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9:53

Глава Тувы во второй раз заразился коронавирусом

фото ЗакС политика Глава Тувы во второй раз заразился коронавирусом

Глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил в видеообращении во "ВКонтакте", что он во второй раз заразился коронавирусом.

"Я не прогибался перед болезнью, личным примером старался увлечь власть Тувы на насущные вопросы сложного времени. Возможно, нагрузки не дали сформироваться антителам, иммунитету после первого заражения", - рассказал Кара-оол, призвав беречь себя и поддерживать друг друга.

По словам Кара-оола, он находится в инфекционной больнице. Он пожаловался на сильные головные боли.

Ранее глава Тувы был госпитализирован с коронавирусом в конце мая. Тогда же в больницу с тем же диагнозом попали еще несколько чиновников региона. В июне от коронавируса умер камба-лама Тувы Джампел Лодой.

Фото: gov.tuva.ru

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