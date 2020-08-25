Счетная палата выявила выплаты пенсий умершим на сотни миллионов рублей

Счетная палата обнаружила, что территориальные органы Пенсионного фонда России выплатили несколько сотен миллионов рублей в качестве пенсий на имена умерших пенсионеров, передает "Коммерсантъ".

В 2017-2019 годах, показала проверка работы ПФР, таким образом только в двух территориальных органах ПФР было переплачено 377,035 млн рублей. Произошло это из-за несвоевременного поступления сведений о смерти пенсионера. В отчете Счетной палаты указано, что взыскать эти переплаты можно только через суд или если родственники умершего возместят средства добровольно.

Также Счетная палата нашла ошибки в системе персонифицированного учета в ПФР, из-за которых некоторые граждане недополучают пенсии. Причиной могло стать открытие на одного получателя двух и более счетов или присвоение одного СНИЛС нескольким гражданам.