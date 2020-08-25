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12:27

Илья Яшин подал запрос ФСБ из-за статьи "Московского комсомольца" о слежке за Навальным

фото ЗакС политика Илья Яшин подал запрос ФСБ из-за статьи "Московского комсомольца" о слежке за Навальным

Московский муниципальный депутат Илья Яшин сообщил в Facebook, что он направил запрос на имя директора ФСБ Александра Бортникова из-за публикации в "Московском комсомольце" о слежке силовиков за Алексеем Навальным.

"Из прессы мы узнали, что перед отравлением Навального оперативники в штатском контролировали буквально каждый его шаг. Я прошу разъяснить, на каком основании за оппозиционным политиком велась тайная слежка", - написал Яшин.

По его словам, он не испытывает "никаких иллюзий по поводу ответа" и считает запрос "символическим жестом", который призван показать желание "жить по закону" и работать "в правовом поле".

Публикация "Московского комсомольца" от 21 августа основывается на сведениях неназванных источников в силовых структурах. В ней утверждается, что за Навальным во время его поездки в Томск была установлена скрытая слежка, и описывается, чем в ней занимался политик до отравления.

Накануне врачи немецкой клинике "Шарите", где находится Навальный, заявили, что клинические данные указывают на отравление политика веществом из группы ингибиторов холинэстеразы – какого именно, пока неясно. При этом сообщалось, что врачи больницы в Омске, куда Навальный попал изначально, следов ингибиторов не обнаружили.

Навальный с 20 августа находится в состоянии комы. Ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно приземлился в Омске. Двое суток он находился в больнице Омска, сначала его отказались транспортировать в клинику в Германии, но затем дали разрешение, и 22 августа Навального перевезли в Берлин.

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