Кремль не видит повода для уголовного дела об отравлении Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят повода возбуждать уголовное дело из-за инцидента с Алексеем Навальным, передает "Медуза".

"Нужен повод для расследования. Пока мы констатируем нахождения пациента в коме", - сказал Песков, добавив, что повод появится, когда будет подтверждено, что Навальный отравлен, и установлено конкретное вещество. Разговоры о том, что на Навального могло быть совершено покушение, Песков назвал "пустым шумом".

Говоря о заявлении немецкой клинике "Шарите" о том, что Навальный отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, Песков заявил, что немецкие врач не сказали ничего нового по сравнению с тем, что выяснили врачи в Омске.

Накануне врачи немецкой клинике "Шарите", где находится Навальный, заявили, что клинические данные указывают на отравление политика веществом из группы ингибиторов холинэстеразы – какого именно, пока неясно. При этом РИА "Новости" передает, что врачи больницы в Омске, куда Навальный попал изначально, следов ингибиторов не обнаружили, и версия об отравлении "подтверждений не нашла".

Навальный с 20 августа находится в состоянии комы. Ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно приземлился в Омске. Двое суток он находился в больнице Омска, сначала его отказались транспортировать в клинику в Германии, но затем дали разрешение, и 22 августа Навального перевезли в Берлин.

Соратники Навального еще в день его впадения в кому подавали заявление о преступлении в СК. Однако трехдневный срок для решеня о возбуждении дела уже истек, пока информации на этот счет от следователей не было.