Экс-помощника депутата Коваля оставили в СИЗО

Бывший помощник депутата Заксобрания Петербурга от "Единой России" Романа Коваля Андрей Гришин останется под арестом до 28 сентября, Горсуд отклонил ходатайство его бывшего адвоката Романа Зимина на изменение меры пресечения, сообщает корреспондент ЗАКС.Ру.

Гришин заявил суду, что он единственный кормилец своей семьи и участвует в реабилитации своей приёмной дочери-инвалида.

- По месту жительства от меня будет больше пользы, чем в "Крестах", - добавил он.

Его адвокат Эльвин Чимирис, вступивший в дело вместо Зимина, отметил, что его подзащитный не пытался скрыться в момент задержания, как на то указывают следователи и оперативные сотрудники ФСБ.

Гришина обвиняют в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1). Следствие считает, что Коваль получал через него "откаты" от предпринимателя Михаила Лихолетова, которому якобы содействовал в получении бюджетных денег через медорганизации.

Оперативники ФСБ задержали Гришина 30 июля, после получения от Лихолетова 2 млн рублей. Ранее экс-помощник депутата заявил в Приморском районном суде, что это был долг, который ему вернул бизнесмен.

Сергей Еремеев