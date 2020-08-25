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13:09

Смольный закупает 13 телевизоров со светодиодной подсветкой

фото ЗакС политика Смольный закупает 13 телевизоров со светодиодной подсветкой

Администрация губернатора Петербурга объявила электронный аукцион на поставку 13 телевизоров. Закупка опубликована 24 августа. Максимальная стоимость контракта - 638 тысяч рублей.

Согласно документам закупки, администрации требуется 13 телевизоров. Один из них должен быть зеркальным, со светодиодной подсветкой и с жидкокристаллическим экраном с диагональю в 55 дюймов. На него ведомство готово потратить 186,9 тысяч рублей. Еще два телевизора, уже не зеркальных, по 60,5 тысяч рублей за каждый тоже должны быть со светодиодной подсветкой и жидкокристаллическим экраном в 55 дюймов. При этом, в них должны быть Smart TV и WiFi. 

Также администрация заказывает 10 телевизоров за 33 тысячи каждый. Они уже могут быть с экраном поменьше: от 40 до 43 дюймов, но тоже с наличием Smart TV и WiFi.

Выбрать поставщика администрация планирует 4 сентября. Победитель аукциона обязан поставить телевизоры в течение 50 дней со дня заключения контракта, сказано в документах закупки. 

 

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