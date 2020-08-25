Шнуров перестал быть "индифферентен" к Навальному после отравления

Шоумен и политический деятель Сергей Шнуров, ранее не особо жаловавший политика Алексея Навального, в новом стихотворном сочинении рассказал о том, что его отношение к одному из лидеров оппозиции изменилось после его резонансного отравления и что теперь он не "индифферентен", а "пожалуй, точно за".

"Смерть повсюду в виде яда сея. И невольно тянется рука, после отравленья Алексея перечислить деньги в ФБК", - написал Шнуров в своем Instagram.

В произведении, лишенном обсценной лексики, лидер "Ленинграда" также сетует на "методы чекистов", которые он уподобляет способам решения конфликтов, характерным для династии Медичи.

Напомним, что Навальный впал в кому 20 августа, неожиданно почувствовав себя плохо в самолете. Его высадили в Омске и поместили в местную больницу скорой помощи, врачи которой сослались на нарушение обмена веществ, но не нашли следов отравления. Спустя два дня Навального удалось вывезти в немецкую клинику "Шарите". Сторонники политика убеждены, что имело место покушение на убийство, а также считают, что российская власть специально оттягивала транспортировку больного в немецкую клинику. В свою очередь, немецкие врачи уже заявили, что Навальный отравлен веществом, принадлежащим к классу ингибиторов холинэстеразы. В Кремле пока не видят причин возбуждать уголовное дело по данному инциденту.