МВД опасается, что участники АУЕ могут стать "боевой единицей" на акциях протеста

Врио замначальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД Сергей Кравчук заявил, что участники экстремистских молодежных группировок типа АУЕ* могут стать боевой единицей, в том числе, на акциях протеста, передает ТАСС.

"Именно такие группы [типа АУЕ] могут стать боевой единицей для проведения протестных акций, массовых беспорядков, преступлений экстремистского проявления", - сказал Кравчук в ходе круглого стола в Общественной палаты.

17 августа Верховный суд признал движение АУЕ ("Арестантское уголовное единство" или "Арестантский уклад един") экстремистской организацией по заявлению Генпрокуратуры. Ведомство считает, что это движение представляет собой "хорошо структурированную и управляемую организацию" – молодежное движение экстремистской направленности.

*признана экстремистской организацией и запрещена в России