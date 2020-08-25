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13:59

Дмитрий Быков - об отравлении Навального: Хотели бы убить, убили бы

фото ЗакС политика Дмитрий Быков - об отравлении Навального: Хотели бы убить, убили бы

Писатель и публицист Дмитрий Быков, снисходительно отозвавшись об альтернативных отравлению версиях комы политика Алексея Навального, выразил мнение, что полное его устранение ни в чьи планы не входило. Аргумент его прост: "хотели бы убить, убили бы". Кроме того, Быков убежден в том, что лидер Фонда борьбы с коррупцией по тем или иным причинам нужен российской власти живым. В противном случае, по его мысли, условный Кремль растеряется и у него не будет ясного конкретизированного оппонента в стане противников режима - не с кем будет разговаривать даже "про себя".

"Он является таким персонифицированным агентом оппозиции, чтобы было видно, чего там происходит. Уберите его — с чем вы будете иметь дело? С массой, которая абсолютно непредсказуема. Поэтому, видимо, в ликвидации его пока не заинтересованы. Заинтересованы в том, чтобы ему было плохо. А плохо ему делают всеми способами", - рассудил писатель в интервью "Эху Москвы".

Более того, развивает Быков свое умозаключение, по той же самой причине "Навальный необходим Путину". При этом, признается публицист, если раньше он себе представлял себе потенциальные переговоры в будущем между действующим президентом и Навальным, то в последнее время оппозиционер "волченеет на глазах", радикализован до предела и ни на какие переговоры, как кажется Быкову, не пойдет.

Напомним, что впавший в кому 20 августа Навальный после двухдневного пребывания в сибирской больнице находится в стабильном состоянии в немецкой клинике "Шарите". Местные врачи уже признали, что имеют дело с отравлением ингибитором холинэстеразы. В Кремле пока не видят причин возбуждать уголовное дело по данному инциденту. Окружение Навального уверено, что политика хотели убить.

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