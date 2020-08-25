Рабочая группа по "наливайкам" предложила разрешить мини-барам работать в четырех районах

Депутат Законодательного собрания Денис Четырбок на пресс-подходе 25 августа после заседания рабочей группы по закону о "наливайках" сообщил, что участники совещания предложили разрешить продавать алкоголь в некоторых заведениях площадью более 20 кв.м. Это будет касаться только четырёх исторических районов города: Центрального, Адмиралтейского, Василеостровского и Петроградского, уточнил Четырбок.

Он добавил, что также участники встречи предложили запретить одному заведению иметь две лицензии: как общепиту и как магазину. С такой инициативой ЗакС обратиться в федеральный парламент. Помимо этого на встрече обсудили возможность установления минимальной цены на продажу алкоголя в заведениях общепита, рассказал депутат. По его словам, вызывающие недовольство местных жителей "злачные заведения" торгуют алкоголем по значительно более низким ценам и именно этим привлекают к себе посетителей.

- В случае, если будет установлена минимальная розничная цена на каждый вид такой продукции, то продажа ее дешевле будет находиться вне закона. Соответственно такие организации можно будет закрыть после любой контрольной закупки, - заявил Четырбок.

Он пояснил, что принятие соответствующего решения также относится к компетенции федеральных органов власти. Пока рабочая группа только разрабатывает разные варианты разрешения сложившейся ситуации - следующая встреча назначена через две недели, сообщил депутат.

София Саттарова

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