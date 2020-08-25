"Объединенные демократы" обжаловали введение трехдневных выборов в Верховном суде

Сто зарегистрированных кандидатов в муниципальные депутаты, выдвинутые в рамках проекта "Объединенные демократы", обратились с иском в Верховный суд, требуя отменить введенное недавно трехдневное голосование на предстоящих выборах в регионах, передает Znak.com.

Координатор "Объединенных демократов" Анастасия Буракова напомнила, что ЦИК при утверждении многодневного голосования на выборах в сентябре ввел две новые формы досрочного голосования: на дому и на придомовой территории. Если порядок и сроки досрочного голосования ЦИК имеет право утверждать по закону, то создавать новые формы – нет, считают истцы. По их мнению, таким образом ЦИК вышел за пределы дозволенного регулирования и установил порядок, который противоречит федеральному законодательству.

Хотя в постановлении речь идет о двух дополнительных днях досрочного голосования, по сути это – два дня полноценного голосования перед основным днем – 13 сентября, пояснила Буракова. "Объединенные демократы" опасаются, что такое голосование "дает огромные возможности для фальсификации результатов" и приводят в пример многодневное голосование по Конституции.

По мнению истцов, нарушены их пассивные и активные избирательные права, а также интересы в проведении честных, прозрачных и свободных выборов.

ЦИК объявил, что в 2020 году будет введено трехдневное голосование на выборах в регионах, в июле.