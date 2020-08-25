Думские эсеры предлагают продлить действие единого налога на вмененный доход

Фракция эсеров в Государственной думе под предводительством Сергея Миронова внесла законопроект, предусматривающий продление действия единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД) до 2025 года. Введенный восемь лет назад и ставший, по мнению эсеров, хорошим и востребованным решением, "льготный" налог, который призван поддержать малый бизнес, с учетом тяжелых экономических реалий должен существовать и дальше, уверен Миронов.

"Очевидно, что последствия пандемии будут сказываться еще долго. Сохранение этого льготного режима стимулирует восстановление и развитие малого бизнеса, оно позволит сэкономить средства, которые в ином случае потребовались бы на ведение бухгалтерского и налогового учета, обеспечит стабильный источник доходов для муниципальных бюджетов", - цитирует политика его личный сайт.

Согласно актуальному законодательству, действие ЕНВД прекращается в конце нынешнего года.