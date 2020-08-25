На эстонской границе появится музей совместной истории Ивангорода и Нарвы

Чиновники Ленобласти со своими эстонскими коллегами обрисовали план дальнейшей реализации проекта "Россия ─ Эстония 2014-2020", условившись на том, что на территории Ивангородской крепости должно будет появиться музейное пространство, которое было бы посвящено совместной истории двух приграничных городов - Ивангорода и Нарвы, сообщается на сайте областного правительства.

Культурный объект должен будет занять помещение реставрируемого в настоящее время Большого порохового амбара, и сама экспозиция разделится на пять частей. Помимо углубления в общую историю, посетителям будут демонстрировать военную историю. Они также смогут получить здесь культурологический экскурс в историю Ивангорода. Запланированы, кроме того, рекреации под мастер-классы.

Аналогичным образом поступят и с Нарвской крепостью, в которой тоже сейчас идет ремонт: на ее территории восстановят один из бастионов под еще одну выставку, призванную, в частности, осветить совместную историю двух смежных городов.