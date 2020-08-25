Экс-замглавы петербургского ФСИН Мойсеенко приговорили к 15 годам колонии за убийство

Ленинградский областной суд приговорил бывшего замначальника управления ФСИН по Петербургу и Ленобласти Сергея Мойсеенко к 15 годам лишения свободы по делу об убийстве сотрудника регионального ФСИН Николая Чернова, передает ТАСС.

По словам адвоката Яна Стецкевича, также суд удовлетворил гражданский иск к Мойсеенко на 1 млн рублей и лишил его звания "полковник внутренней службы". Второй фигурант дела, бизнесмен Игорь Захаров, приговорен к 14 годам колонии.

По версии следствия, Мойсеенко предложил Сабиру Садыкову убить Чернова, затем Садыков обратился за помощью к Захарову, который передал ему пистолет. Садыков ранее был приговорен к 9 годам колонии.

Ранее СК инкриминировал Мойсеенко получение взяток за покровительство определенным предпринимателям при строительстве нового здания СИЗО "Кресты-2" на общую сумму в 710 млн рублей.