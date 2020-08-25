На востоке Петербурга появилась "победная" инсталляция, посвященная коронавирусу

На проспекте Передовиков, возле дома молодежи "Квадрат" уличный художник Alex Ko воздвиг "Памятник победе над коронавирусом", говорится в официальном сообществе Красногвардейского района "ВКонтакте". Суть замысла автора состоит в том, что коронавирус должен быть взят под стражу медицинскими работниками и учеными: коронавирус помещен в клетку с подписью на постаменте: "COVID-19 2019-2020".

"Символически заперев вирус в клетке, мы предотвращаем его свободное перемещение. Дай Бог, это поможет!", - приводится комментарий художника.

Над своим арт-объектом он трудился несколько месяцев.

Коронавирус с начала пандемии перенесли на себе 35552 петербуржцев, 2357 из них не выжили.

Фото: Красногвардейский LIVE / ВКонтакте