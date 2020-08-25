18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

17:29

На востоке Петербурга появилась "победная" инсталляция, посвященная коронавирусу

фото ЗакС политика На востоке Петербурга появилась "победная" инсталляция, посвященная коронавирусу

На проспекте Передовиков, возле дома молодежи "Квадрат" уличный художник Alex Ko воздвиг "Памятник победе над коронавирусом", говорится в официальном сообществе Красногвардейского района "ВКонтакте". Суть замысла автора состоит в том, что коронавирус должен быть взят под стражу медицинскими работниками и учеными: коронавирус помещен в клетку с подписью на постаменте: "COVID-19 2019-2020".

"Символически заперев вирус в клетке, мы предотвращаем его свободное перемещение. Дай Бог, это поможет!", - приводится комментарий художника.

Над своим арт-объектом он трудился несколько месяцев.

Коронавирус с начала пандемии перенесли на себе 35552 петербуржцев, 2357 из них не выжили.

Фото: Красногвардейский LIVE / ВКонтакте

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

20:57 Петербургское правительство готовится ко второй волне коронавируса

19:55 Вакцину от коронавируса начнут тестировать в клиниках с начала сентября

18:58 РПЦ намерена до конца пандемии соблюдать эпидемиологические предписания

14:23 "Рассадник вирусов": Милонов поддерживает продление запрета на работу фудкортов

10:54 Число зараженных коронавирусом в России превысило 966 тысяч человек

10:23 Более тысячи соцработников получили выплаты за работу в эпидемию коронавируса

9:53 Глава Тувы во второй раз заразился коронавирусом

24 августа, 20:21 За время пандемии убытки российской киноиндустрии составили не менее 15 млрд рублей

24 августа, 18:51 Путин и Лукашенко по телефону обсудили "западное направление" и вакцину от коронавируса

24 августа, 13:27 Смольный продлил запрет на открытие кинотеатров и фудкортов до 20 сентября


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:57 Петербургское правительство готовится ко второй волне коронавируса

20:19 Владимирская область поставит Петербургу 160 новых автобусов

19:55 Вакцину от коронавируса начнут тестировать в клиниках с начала сентября

19:30 КРТИ оценил подготовку документации для строительства метро до "Коломяжской" в 40 млн рублей

19:21 Станции метро "Парнас" и "Девяткино" может соединить трамвайное сообщение

18:59 Путин поручил главе ФССП взять под контроль работу коллекторов

18:58 РПЦ намерена до конца пандемии соблюдать эпидемиологические предписания

18:43 Комитет ГД по безопасности проверит отравление Навального на иностранную провокацию

18:30 На Двинской улице начали сносить старинный дом

17:52 Горсуд отменил штрафы двум активистам за весеннюю акцию против поправок

17:51 СМИ: Ивана Сафронова направят на психиатрическую экспертизу

17:29 На востоке Петербурга появилась "победная" инсталляция, посвященная коронавирусу

16:57 Экс-замглавы петербургского ФСИН Мойсеенко приговорили к 15 годам колонии за убийство

16:54 На эстонской границе появится музей совместной истории Ивангорода и Нарвы

16:22 Думские эсеры предлагают продлить действие единого налога на вмененный доход

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru