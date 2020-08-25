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18:30

На Двинской улице начали сносить старинный дом

фото ЗакС политика На Двинской улице начали сносить старинный дом

На Двинской улице сносят частично построенное до революции здание, передает издание "Канонер". Об этих планах стало известно как минимум год назад. Тогда рассматривался вариант со строительством на месте, которое освободится, десятиэтажки, однако конечный вариант проекта являет собой дом с восемью этажами. Инициатор работ - компания "Страна девелопмент". Проект разработала компания "Проектно-производственная фирма А.Лен".

На территории активно действует тяжелая техника, принадлежащая ООО "СК Прайд".

Дом 6 по Двинской улице примечателен тем, что составлен из секций, принадлежащих к разным историческим эпохам. Дореволюционный фрагмент дополняют секция, относящаяся к 1920-м годам и годам хрущевской "оттепели".

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