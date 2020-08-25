Комитет ГД по безопасности проверит отравление Навального на иностранную провокацию

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что комитет по безопасности и противодействию коррупции проанализирует инцидент с политиком Алексеем Навальным и поищет в нем признаки иностранного вмешательства, передает ТАСС.

"Комитету Госдумы по безопасности будет поручено проанализировать произошедшее, чтобы понять, не было ли это попыткой со стороны иностранных государств нанести вред здоровью российского гражданина с целью создания напряжения внутри России, а также сформулировать очередные обвинения в адрес нашей страны", - сказал Володин.

По мнению Володина, на такое развитие событий могут указывать заявления канцлера Германии Ангелы Меркель и главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, которые заставляют "посмотреть на эту ситуацию по-другому".

"А не провокация ли это со стороны Германии и других стран Евросоюза, призванная сформулировать очередные обвинения в адрес нашей страны? Обращает на себя внимание, что это произошло после подведения итогов выборов президента Республики Беларусь, когда началось давление на Россию из-за рубежа, чтобы наша страна не препятствовала вмешательству во внутренние дела Белоруссии", - заявил Володин.

Накануне врачи немецкой клинике "Шарите", где находится Навальный, заявили, что клинические данные указывают на отравление политика веществом из группы ингибиторов холинэстеразы – какого именно, пока неясно. При этом сообщалось, что врачи больницы в Омске, куда Навальный попал изначально, следов ингибиторов не обнаружили, и версия об отравлении "подтверждений не нашла".

Навальный с 20 августа находится в состоянии комы. Ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно приземлился в Омске. Двое суток он находился в больнице Омска, сначала его отказались транспортировать в клинику в Германии, но затем дали разрешение, и 22 августа Навального перевезли в Берлин.