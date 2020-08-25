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18:58

РПЦ намерена до конца пандемии соблюдать эпидемиологические предписания

фото ЗакС политика РПЦ намерена до конца пандемии соблюдать эпидемиологические предписания

На эпидемиологические правила в храмах главным образом влияют и в дальнейшем будут влиять установки Роспотребнадзора и ситуация с коронавирусом в том или ином регионе, заявил 25 августа синод РПЦ, стенограмма заседания которого имеется на сайте московской патриархии. То же самое относится и к дате старта очного обучения в приходских школах. Отступать раньше времени от указаний органов светской власти синод епархиям запрещает.

"Особые слова благодарности обращаем к медицинским и социальным работникам, сотрудникам правоохранительных учреждений, муниципальным служащим, труженикам коммунальных служб, добровольцам и многим, многим другим нашим братьям и сестрам, которые облегчали страдания недугующих, имели попечение о тех, кто не мог о себе позаботиться", - также гласит сообщение.

По данным РПЦ, всего на подведомственной ей территории (Россия, Белоруссия, Казахстан) с начала пандемии перенесли на себе коронавирусную инфекцию 1106 и скончались с ней 29 священнослужителей. Отметим, что в начале эпидемии петербургская епархия и Смольный не сразу смогли достичь консенсуса: поначалу РПЦ противилась закрытию храмов, однако вскоре конфликт, по крайней мере, в публичной плоскости, был исчерпан, и религиозная организация подчинилась исполнительной власти.

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