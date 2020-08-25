Петербургское правительство готовится ко второй волне коронавируса

Чиновники из петербургской администрации проводят консультации с Роспотребнадзором относительно ближайшего будущего борьбы с распространением коронавируса. Ситуация такова, что от города полне может потребоваться использование максимальных ресурсов, поскольку ежедневное число инфицированных вновь стало расти, пишет "Фонтанка" со ссылкой на вице-губернатора Евгения Елина. По его словам, комитет по здравоохранению обязали разработать план по распределению коек между коронавирусными больными, которых вновь становится больше, и пациентами с обычными пневмонией и гриппом.

Кроме того, на повестке дня у городского правительства стоит вопрос возвращения старых ограничений, при этом, по словам Елина, "локдауна желательно избежать". Он и его коллеги ожидают конкретных указаний от федерального Роспотребнадзора. Скорее всего, ужесточение мер и последовательность этого ужесточения будут зависеть от числа свободных коек.

В свою очередь, комитет по экономической политике занят просчитыванием рисков при том или ином сценарии развития пандемии. По всей видимости, очередного временного запрета на деятельность следует опасаться тем предприятиям, которые дольше всех держали закрытыми - например, точкам общепита и торгово-развлекательным комплексам.

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