18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

20:57

Петербургское правительство готовится ко второй волне коронавируса

фото ЗакС политика Петербургское правительство готовится ко второй волне коронавируса

Чиновники из петербургской администрации проводят консультации с Роспотребнадзором относительно ближайшего будущего борьбы с распространением коронавируса. Ситуация такова, что от города полне может потребоваться использование максимальных ресурсов, поскольку ежедневное число инфицированных вновь стало расти, пишет "Фонтанка" со ссылкой на вице-губернатора Евгения Елина. По его словам, комитет по здравоохранению обязали разработать план по распределению коек между коронавирусными больными, которых вновь становится больше, и пациентами с обычными пневмонией и гриппом.

Кроме того, на повестке дня у городского правительства стоит вопрос возвращения старых ограничений, при этом, по словам Елина, "локдауна желательно избежать". Он и его коллеги ожидают конкретных указаний от федерального Роспотребнадзора. Скорее всего, ужесточение мер и последовательность этого ужесточения будут зависеть от числа свободных коек.

В свою очередь, комитет по экономической политике занят просчитыванием рисков при том или ином сценарии развития пандемии. По всей видимости, очередного временного запрета на деятельность следует опасаться тем предприятиям, которые дольше всех держали закрытыми - например, точкам общепита и торгово-развлекательным комплексам.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

19:55 Вакцину от коронавируса начнут тестировать в клиниках с начала сентября

18:58 РПЦ намерена до конца пандемии соблюдать эпидемиологические предписания

17:29 На востоке Петербурга появилась "победная" инсталляция, посвященная коронавирусу

14:23 "Рассадник вирусов": Милонов поддерживает продление запрета на работу фудкортов

10:54 Число зараженных коронавирусом в России превысило 966 тысяч человек

10:23 Более тысячи соцработников получили выплаты за работу в эпидемию коронавируса

9:53 Глава Тувы во второй раз заразился коронавирусом

24 августа, 20:21 За время пандемии убытки российской киноиндустрии составили не менее 15 млрд рублей

24 августа, 18:51 Путин и Лукашенко по телефону обсудили "западное направление" и вакцину от коронавируса

24 августа, 13:27 Смольный продлил запрет на открытие кинотеатров и фудкортов до 20 сентября


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:57 Петербургское правительство готовится ко второй волне коронавируса

20:19 Владимирская область поставит Петербургу 160 новых автобусов

19:55 Вакцину от коронавируса начнут тестировать в клиниках с начала сентября

19:30 КРТИ оценил подготовку документации для строительства метро до "Коломяжской" в 40 млн рублей

19:21 Станции метро "Парнас" и "Девяткино" может соединить трамвайное сообщение

18:59 Путин поручил главе ФССП взять под контроль работу коллекторов

18:58 РПЦ намерена до конца пандемии соблюдать эпидемиологические предписания

18:43 Комитет ГД по безопасности проверит отравление Навального на иностранную провокацию

18:30 На Двинской улице начали сносить старинный дом

17:52 Горсуд отменил штрафы двум активистам за весеннюю акцию против поправок

17:51 СМИ: Ивана Сафронова направят на психиатрическую экспертизу

17:29 На востоке Петербурга появилась "победная" инсталляция, посвященная коронавирусу

16:57 Экс-замглавы петербургского ФСИН Мойсеенко приговорили к 15 годам колонии за убийство

16:54 На эстонской границе появится музей совместной истории Ивангорода и Нарвы

16:22 Думские эсеры предлагают продлить действие единого налога на вмененный доход

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru