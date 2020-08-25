ЗакС отступает перед мини-барами

В Законодательном собрании Петербурга 25 августа прошло второе заседание рабочей группы о законе, запрещающем продажу алкоголя в расположенных в жилых домах заведениях общепита меньше 50 кв.м. Участники встречи рассказали ЗАКС.Ру, что большинство выступает за сокращения площади до 20 кв.м. Автор закона, депутат ЗакСа Денис Четырбок хочет распространить это исключение только на четыре района города. Остальные члены рабочей группы считают такое предложение дискриминацией, заявил парламентарий Борис Вишневский.

Возвращение к истокам

Закон о запрете продажи алкоголя в заведениях общественного питания менее 50 кв.м, которые расположены в жилых домах, призван бороться с "наливайками", по словам автора документа и депутата Законодательного собрания от "Единой России" Дениса Четырбока. Однако, под угрозой оказались и заведения более качественные.

Поправки петербургских депутатов стали продолжением федерального закона. В апреле 2020 года Государственная Дума запретила продавать алкоголь в общепите менее 20 кв.м в многоэтажных жилых домах. Этот же документ позволяет регионам самостоятельно ужесточать его действие - например, увеличить требуемую площадь заведения, на что и пошло большинство петербургских парламентариев. Документ приняли в июле, но вступит в силу он с 1 января 2021 года.

Владельцы общепитов Петербурга, оказавшихся под угрозой закрытия, объединились в Союз независимых рестораторов и выступили с заявлением к губернатору Петербурга Александру Беглову. Они просили главу города наложить вето на закон. В обращении рестораторы отметили, что документ приняли без проведения необходимого анализа множества данных: сколько заведений закроется, скольких рабочих мест лишится город и насколько сократятся поступления налогов в бюджет.

Власти протест рестораторов услышали - создали рабочую группу, в которую вошли депутаты, чиновники, владельцы общепитов и жители домов с барами. Правда, группу создали уже после подписания Бегловым документа. Прошло уже два совещания, но работа будет продолжаться, заявили участники группы в разговоре с ЗАКС.Ру.

После первого собрания автор инициативы Денис Четырбок предложил снизить порог с 50 кв.м до 25 кв.м, но только для четырех исторических районов: Центрального, Адмиралтейского, Василеостровского и Петроградского. Но на второй встрече рестораторы предложили установить планку в 20 кв.м, рассказал Четырбок. Сам он согласен с возвращением к изначальной планке:

- Большинство членов рабочей группы высказались за это, я здесь разделяю мнение рабочей группы. Смысл мне упираться? Если 20 - так 20.

Четырбок считает, что качество бара зависит от размера заведения:

- Чем больше площадь, если это цивилизованный бар, тем больше вы можете комфорта создать для своих посетителей.

Правда, это не совсем прямая зависимость, но пока метраж - единственный доступный критерий, предложенный федеральными законодателями, добавил парламентарий. Его коллега по ЗакСу от "Яблока" Борис Вишневский уверен, что критерий площади вообще никак не влияет на интересы жителей. Депутат отметил в разговоре с ЗАКС.Ру, что для борьбы с недобросовестными владельцами общепитов необходимо в первую очередь соблюдать действующие законы, а не писать новые. Например, следить за соблюдением санитарных норм в барах, добавил депутат.

По мнению Четырбока, есть объективные причины для введение исключения для четырех исторических районов. Там кафе и бары располагаются в исторических зданиях, где сложно или даже невозможно провести объединение или расширение помещений, заметил парламентарий. По словам Вишневского, других участников встречи такое разделение по районам не воодушевило. В первую очередь потому, что рестораторы восприняли это как дискриминацию, пояснил "яблочник". Кроме этого, отметил он, есть и другие районы с исторической застройкой.

- А в Выборгском районе как? Часть которого - это достаточно старые дома, в том числе сталинские. А в Невском как быть? А в Московском районе как быть, где тоже большое количество маленьких баров и кафе? А он не центральным считается. Это глупость, - считает Вишневский.

Похожего мнения придерживается владелец I Believe Bar Дмитрий Карчевский. В разговоре с ЗАКС.Ру он также отметил, что предложение по разделению нормы закона для разных районов является дискриминацией и нарушением конкуренции. По его словам, не совсем логично причисление одних районов к историческим, а других - нет.

- Что такое исторический район? Выборгский район, который указом Петра I, образован, и Московский район - почему они не исторические? - задался вопросом предприниматель.

Совладелец проектов "Терминал бар", "Бекицер" и Made in china Павел Штейнлухт также считает, что разделение на районы недопустимо:

- Во-первых, давайте называть вещи своими именами, это территориальная сегрегация. Как будто петербуржцы живущие в разных районах имеют разные права и возможности. На сегодняшнем заседании юристы отметили, что данное предложение в том числе может противоречить антимонопольному законодательству.

Бизнесмен добавил, что ослабление нормы для одних районов и ужесточение для других может привести и к тому, что в городе образуются своеобразные гетто. В пример он привел фильм "13-й район".

- Я три года прожил во Франции, в Париже, и я видел своими глазами эти районы, и видел людей, которые из этих районов иногда приезжают в центр города немного "пошалить". Почему это происходит? На мой взгляд потому, что городские власти не подумали о том, чтобы люди, живущие в этих районах, чувствовали себя полноценными горожанами, чтобы им было попросту хорошо. Когда в отдаленной от центра части отсутствуют важнейшие социальные компоненты: театры, скверы, парки и в том числе, места, куда люди могут прийти, спокойно посидеть, пообщаться, выпить бокал пива или еще чего-то – жители начинают чувствовать себя изгоями. Мы что, этого хотим? - говорит Павел Штейнлухт.

Одна лицензия, одна цена

На совещании 25 августа обсудили и другие предложения по решению проблемы, которые не затрагивают площадь заведения, рассказали участники рабочей группы. В частности, отказ от выдачи двух лицензий (на магазин и общепит) одному заведению.

- Речь идет об искоренении практики двух лицензий. Действительно некоторые поправки в федеральный закон сейчас уже не допускают выдачи двух лицензий на одно юридическое лицо, но, по факту, чисто гипотетически, допускает такую выдачу в случае, если помещения будут по техническим требованиям разделены как два отдельных помещения. На одно можно получить лицензию на общепит, на другое - лицензию по розничной продаже, - рассказал Денис Четырбок.

Депутат заявил, что члены рабочей группы намерены подготовить инициативу для федеральных органов власти, чтобы исключить возможность обхода закона "хитрыми" предпринимателями. Пытаться обойти закон все же будут, уверен Вишневский. Он считает, что бизнесмены будут регистрировать разные юридические лица или устраивать отдельные входы якобы для магазина и якобы для бара. Однако, по его словам, все-таки это может быть способом воздействия, если оставить все как есть, то "наливайки" продолжат существовать и появляться, добавил "яблочник".

Владелец бара Карчевский считает, что отказ в выдаче двух лицензий одному заведению - "самое естественное, что должно быть". С этим, по его словам, и необходимо бороться.

Также думает и Штейнлухт. При этом, он отметил, что данный запрет надо ввести вместе с другим ограничением - установкой минимальной цены на алкогольную продукцию в общепите. Такое предложение также прозвучало на совещании рабочей группы, рассказал депутат Четырбок. Вопрос находится в компетенции федеральных властей, к которым петербургские коллеги и намерены обратиться, добавил парламентарий. По его словам, установление минимальной розничной цены позволит отсечь недобросовестных предпринимателей.

- Те злачные заведения, которые терроризируют жильцов в Петербурге, торгуют алкоголем по бросовым ценам. То есть они реализуют свой товар значительно и существенно ниже, нежели это делают цивилизованные предприниматели. Во-первых, это конкуренция для добросовестных предпринимателей и рестораторов. Во-вторых, это почва для злоупотреблений и работы таких организаций, - считает Четырбок.

Разумным данное предложение считает и владелец I Believe Bar Дмитрий Карчевский:

- Если минимальная цена на 50 граммов водки будет идти, например, 70 рублей, то уже заведение, которое ей торгует по 25 рублей - фактически по розничной цене бутылки магазина, они, конечно же, свою экономическую привлекательность потеряют. Или уйдут в серую зону, и тогда с ними бороться будет полиция.

Павел Штейнлухт отметил, что для тех, кто работает после 22:00 часов с лицензией общепита введение единого порога минимальной цены, например в три раза выше магазинной, на порцию пива и водки, может стать лучшим решением в борьбе с "наливайками".

- Таким образом, мы сможем уровнять в правах магазины, которые имеют лицензию общепита, и бары. И у любого человека появится несложный выбор – можно выпить водки за 100 рублей, а не за 30 как сейчас, стоя где-то в парадной, или, за те же 100 рублей в приятном месте. Мне кажется, большинство предпочтет приятное место и тем самым не будет никому мешать и шуметь на улице или во дворе, - уверен предприниматель.

Пока все предложения только обсуждаются и являются разработками. Однако, Штейнлухт надеется, что к началу нового парламентского сезона поправки будут готовы.

В целом, по мнению Вишневского, хорошо, что проходит обсуждение проблемы. Правда, намного лучше было бы, если бы рабочая группа собиралась до принятия закона, считает "яблочник". Он надеется, что до января ограничения вернуться к изначальному варианту в 20 кв.м и продолжится поиск вариантов по наведению порядка в сфере общепита так, чтобы нормальный бизнес не страдал. На это надеются и предприниматели, участвующие в совещаниях рабочей группы. Аплодисменты сорвала реплика депутата ЗакСа Максима Резника о том, что парламенту надо признать свои ошибки и работать дальше, рассказал Карчевский.

София Саттарова

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