Минздрав зарегистрировал "сухую" вакцину от COVID-19

Российский Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса в форме порошка (лиофилизат), из которого изготовляется раствор для внутримышечного введения, уведомляет пресс-служба ведомства.

Уточняется, что клинические испытания препарата были проведены в июне-августе в Первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова.

Напомним, Россия зарегистрировала вакцину "Спутник V", разработанную центром им. Гамалеи, 11 августа. Ожидается, что в октябре препарат с аналогичным назначением зарегистрирует научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор".