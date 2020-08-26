МВД Белоруссии испортило паспорта высланных российских журналистов

Паспорта депортированных из Белоруссии российских журналистов признаны недействительными на территории РФ, информирует РИА "Новости", ссылаясь на МВД РФ.

В документы проставлены штампы о запрете на въезд в Белоруссию. По российскому законодательству, воспрещено вносить в паспорт гражданина РФ непредусмотренные сведения, отметки и записи. Данное обстоятельство и послужило причиной аннулирования документов.

При этом в МВД заявили, что так как вина владельцев паспортов отсутствует, административную ответственность за это они не понесут.

В ходе освещения белорусских протестов были задержаны, в частности, фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Илья Питалев, сотрудник "Медузы" Максим Солопов, три журналиста "Дождя", а также корреспондент Znak.com Никита Телиженко.

Начиная с 9 августа белорусы выходят на улицы, требуя признать прошедшие выборы президента, на которых победил с огромным отрывом Лукашенко, нелегитимными. Ключевой оппонент Лукашенко Светлана Тихановская под давлением вынуждена была покинуть страну, опасаясь за жизни своих детей.

Позднее был учрежден Координационный совет оппозиции, в отношении которого также возбуждено дело о причинении вреда нацбезопасности Белоруссии.

Фото: Znak.com