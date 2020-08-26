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10:25

МВД Белоруссии испортило паспорта высланных российских журналистов

фото ЗакС политика МВД Белоруссии испортило паспорта высланных российских журналистов

Паспорта депортированных из Белоруссии российских журналистов признаны недействительными на территории РФ, информирует РИА "Новости", ссылаясь на МВД РФ.

В документы проставлены штампы о запрете на въезд в Белоруссию. По российскому законодательству, воспрещено вносить в паспорт гражданина РФ непредусмотренные сведения, отметки и записи. Данное обстоятельство и послужило причиной аннулирования документов.

При этом в МВД заявили, что так как вина владельцев паспортов отсутствует, административную ответственность за это они не понесут.

В ходе освещения белорусских протестов были задержаны, в частности, фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Илья Питалев, сотрудник "Медузы" Максим Солопов, три журналиста "Дождя", а также корреспондент Znak.com Никита Телиженко.

Начиная с 9 августа белорусы выходят на улицы, требуя признать прошедшие выборы президента, на которых победил с огромным отрывом Лукашенко, нелегитимными. Ключевой оппонент Лукашенко Светлана Тихановская под давлением вынуждена была покинуть страну, опасаясь за жизни своих детей.

Позднее был учрежден Координационный совет оппозиции, в отношении которого также возбуждено дело о причинении вреда нацбезопасности Белоруссии.

Фото: Znak.com

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