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10:45

Коронавирус подтвердился у ещё 4676 россиян: плюс 181 - в Петербурге

фото ЗакС политика Коронавирус подтвердился у ещё 4676 россиян: плюс 181 - в Петербурге

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией предоставил обновленную статистку по количеству новых случаев заболевания: так, за минувшие сутки COVID-19 был официально диагностирован у ещё 4676 россиян, соответственно, на сегодняшний день заболели 970 865 человек.

Зарегистрировано 115 летальных исходов. Всего с начала пандемии погибли 16 683 человека.

Наибольшее количество новых случаев зафиксировано в Москве - 640, Петербурге - 181, Московской области - 143, Ростовской области - 130, Нижегородской области - 129.

За сутки от заболевания излечились 6 403 гражданина, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 786 150.

В Северной столице выздоровели ещё 75 местных жителей (всего - 25 379), а погибли 18 (всего - 2375).

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