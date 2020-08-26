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11:55

Главу хабаровского штаба Навального чуть не отправили в спецприёмник по неарестной статье

фото ЗакС политика Главу хабаровского штаба Навального чуть не отправили в спецприёмник по неарестной статье

Центральный райсуд Хабаровска едва не отправил координатора местного штаба Алексея Навального Алексея Ворсина на 10 суток в спецприёмник за нарушение законодательства о митингах, уведомляет "Апология протеста". Рассмотрев дело, судья счел, что активиста следует арестовать, при этом инкриминировав ему неарестную статью.

На Ворсина составили протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП. По словам его адвоката Константина Бубона, когда защита напомнила суду положения КоАП, суд вынес определение об устранении технической ошибки и заменил 10 суток ареста на 10 тысяч рублей штрафа.

Днем ранее Ворсин покинул стены спецприёмника, где он сидел за участие в акции в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Напомним, бывшего краевого губернатора отправили в столичное СИЗО 9 июля, обвинив в убийствах 15-летней давности. С тех пор жители Хабаровского края ежедневно выходят на акции протеста, требуя его возвращения на родину и открытого судебного процесса.

Сам он недавно пообщался с членами ОНК и сообщил, что, как ему кажется, любому губернатору следует побывать в изоляторе, "чтобы понимать, что это такое, и на себе это ощутить".

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