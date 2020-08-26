Казанским активистам, пикетировавшим в поддержку Навального, назначили обязательные работы

Казанский суд назначил по 30 часов обязательных работ активистам местного штаба Алексея Навального Тимуру Тухватуллину и Дмитрию Блюму, вышедшим ранее с одиночными пикетами в поддержку находящегося в коме политика, уведомил "МБХ медиа" юрист Данил Нургалеев.

Суд переквалифицировал "навальнистам" статью с организации несогласованной акции (часть 2 статьи 20.2 КоАП) на участие в ней (часть 5 статьи 20.2 КоАП). Аналогичное решение было вынесено и днем ранее в отношении других казанских активистов.

С тех пор, как стало известно об ухудшении здоровья Навального, в Казани начали проходить пикеты в его поддержку. К примеру, на акции 21 августа задержали пятерых "навальнистов".