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13:11

Петербургского интернет-борца с мусульманами оштрафовали на 10 тысяч рублей

фото ЗакС политика Петербургского интернет-борца с мусульманами оштрафовали на 10 тысяч рублей

Московский районный суд Петербурга назначил штраф в 10 тысяч рублей в отношении Алексея Максимова, который на протяжении как минимум трех месяцев писал различные оскорбления в отношении выходцев с Кавказа и мусульман, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Помимо оскорблений, Максимов в своих сообщениях призывал к насилию над не понравившимися ему людьми. 

Его посты 3 марта во время мониторинга обнаружили сотрудники центра по противодействию экстремизму. В отношении Максимова составили протокол по статье 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды). 10 тысяч рублей - минимальное возможное наказание по этой статье.

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