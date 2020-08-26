Заброшенную башню в Калининском районе переделают под арт-пространство

Хозяйственную кирпичную башню на территории бывшей фермы Бенуа (Тихорецкий проспект, 17) переоборудуют в некий выставочный павильон, передает строительное издание "Канонер". Она не используется и находится в заброшенном состоянии уже не один десяток лет.

До начала 2010-х годов весь комплекс старинных зданий в саду Бенуа стоял бесхозным, за строительным синим забором. После того, как дома выкупило ООО "Бест", сооружения капитально отремонтировали, здесь появились большой элитный ресторан и коворкинг.

Невысокая силосная башня поблизости досталась "Бесту" несколько лет спустя. Первоначально из нее хотели сделать детский культурный центр, но впоследствии планы поменялись. Для выставочного пространства потребуется сделать стеклянную крышу. Проект разработала архитектурно-реставрационная мастерская "Вега".