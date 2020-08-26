18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

13:59

Заброшенную башню в Калининском районе переделают под арт-пространство

фото ЗакС политика Заброшенную башню в Калининском районе переделают под арт-пространство

Хозяйственную кирпичную башню на территории бывшей фермы Бенуа (Тихорецкий проспект, 17) переоборудуют в некий выставочный павильон, передает строительное издание "Канонер". Она не используется и находится в заброшенном состоянии уже не один десяток лет.

До начала 2010-х годов весь комплекс старинных зданий в саду Бенуа стоял бесхозным, за строительным синим забором. После того, как дома выкупило ООО "Бест", сооружения капитально отремонтировали, здесь появились большой элитный ресторан и коворкинг.

Невысокая силосная башня поблизости досталась "Бесту" несколько лет спустя. Первоначально из нее хотели сделать детский культурный центр, но впоследствии планы поменялись. Для выставочного пространства потребуется сделать стеклянную крышу. Проект разработала архитектурно-реставрационная мастерская "Вега".

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

19:52 Здание Токсовского вокзала не получит статус памятника

18:55 Столичный арбитраж взыскал с Навального 3,3 млн рублей по иску комбината "Дружба народов"

18:26 Путин раскритиковал компанию, из-за которой стали защищать гору Куштау

17:36 Главреда "Таких дел" Лотареву оштрафовали за пикет в поддержку Азара

17:32 Прокуратура метрополитена начала проверку по ситуации с забастовкой метростроителей

15:54 Смольный оценил планировку территорий для станций кольцевой линии метро в 68,6 млн рублей

15:51 Митянина погрузилась в проблему суррогатных детей

15:08 Смольный готовит документ о запрете проведения кабелей над улицами, парками, реками и каналами

14:55 В рамках дела о нежелательной организации экс-координатору ОР в Краснодаре запросили обязательные работы

14:35 Четырбок предложил Смольному ввести временный мораторий на закрашивание граффити


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
19:52 Здание Токсовского вокзала не получит статус памятника

19:27 Полицейские уже час не выпускают из спецтранспорта задержанную из-за акции в поддержку Беларуси

19:20 "Система забюрокрачена": Путин объяснил задержки выплат петербургским медикам

18:57 Мариинская больница заявила об острой нехватке доноров крови

18:55 Столичный арбитраж взыскал с Навального 3,3 млн рублей по иску комбината "Дружба народов"

18:26 Путин раскритиковал компанию, из-за которой стали защищать гору Куштау

18:20 Полиция задержала петербурженку, участвовавшую в акции с файером в поддержку Белоруссии

18:15 Депутат Цивилев отказался от Telegram-канала

17:53 Лечившие Навального омские врачи написали оскорбленное письмо

17:36 Главреда "Таких дел" Лотареву оштрафовали за пикет в поддержку Азара

17:32 Прокуратура метрополитена начала проверку по ситуации с забастовкой метростроителей

17:20 У Казанского собора с использованием файеров поддержали протестующих белорусов

17:10 Силовики пришли с обыском домой к экс-кандидату в президенты Белоруссии Цепкало

16:50 Учителей Ленобласти проверяют на коронавирус перед началом учебного года

16:36 В Калининграде задержанная на акции в поддержку Фургала женщина-инвалид получила перелом в отделе полиции

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru