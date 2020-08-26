Депутаты Мосгордумы подготовили законопроект о ежеквартальных выплатах пенсионерам по 600 тысяч рублей

Депутаты Московской городской думы Михаил Тимонов и Евгений Ступин разработали законотворческую инициативу, согласно которой предлагается выплачивать пенсионерам по 600 тысяч рублей ежеквартально, передает "МБХ медиа".

По задумке авторов законопроекта, начать дополнительно спонсировать пенсионеров можно уже с 2021 года. Выплаты должны происходить в марте, июне, сентябре и декабре. Сумма должна ежегодно индексироваться, коэффициент определит правительство.

"Проект будет вынесен на рассмотрение Мосгордумы. И если его одобрят, то он будет вынесен в Госдуму", - пояснил Тимонов.

Ранее с аналогично инициативой выступал политик Алексей Навальный, представивший проект закона, в котором предлагал увеличить "ежемесячные выплаты инвалидам и участникам войны до 200 тысяч рублей".

Оппозиционер привел расчеты, по которым в РФ участники войны получают от 35 до 43 тысяч рублей ежемесячно, тогда как в то время в США - от 188 тысяч до 431 тысячи, во Франции - 99 тысяч, в Германии - от 111 тысяч до 626 тысяч рублей.