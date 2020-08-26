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14:28

В РАНХиГС удивились увольнению Цыпляева

фото ЗакС политика В РАНХиГС удивились увольнению Цыпляева

Для руководства и коллектива СЗИУ РАНХиГС стало неожиданностью решение декана юридического факультета Сергея Цыпляева покинуть вуз, сообщили ЗАКС.Ру в академии.

27 августа в СЗИУ РАНХиГС должны переизбрать декана юрфака. В пресс-службе вуза подтвердили, что Цыпляев был одним из претендентов на эту должность, однако позже он решил снять свою кандидатуру и вообще уволиться. 

"Институт не уведомлен о причинах такого решения", - заявили в РАНХиГС.

Ранее сам Цыпляев объяснил, что уходит из-за сложившейся атмосфере в вузе. 

"Вопросы идеологической дисциплины оказываются в центре внимания в институте, и высказывания о несогласии с "политикой партии и правительства" становятся непопулярными среди руководителей ВУЗов", - прокомментировал он в эфире "Эха Москвы в Петербурге". 

В РАНХиГС комментировать заявления своего сотрудника не стали. 

Цыпляев - один из авторов первой, "ельцинской" Конституции РФ 1993 года, а также член Комитета гражданских инициатив. В 1990-х годах он занимал пост полномочного представителя президента в Петербурге.

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