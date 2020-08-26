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14:35

Смольный планирует очистить "Почтовый квартал" от проводов в небе

фото ЗакС политика Смольный планирует очистить "Почтовый квартал" от проводов в небе

Председатель комитета по информатизации и связи Петербурга Станислав Казарин на пресс-конференции ТАСС 26 августа рассказал о планах городских властей по продолжению реализации проекта "Чистое небо" - по очистке города от проводов в воздухе. Глава ведомства сообщил, что первым на очереди будет "Почтовый квартал".

- Это касается нового проекта Санкт-Петербурга - так называемый "Почтовый квартал". В ближайшее время будут сосредоточены усилия там, - заявил Казарин.

По его словам, также работы могут в первую очередь проходить на Суворовском проспекте. Председатель комитета уточнил, что речь идет о кабелях пересекающих улицы, каналы, парки и скверы. Точные даты по очистке неба от проводов у "Почтового квартала" и Суворовского проспекта Казарин не назвал.

Он напомнил, что проект "Чистое небо" запущен в 2017 году. Пока полностью от проводов удалось очистить только Невский проспект, добавил председатель ведомства. 

Напомним, губернатор Петербурга Александр Беглов и гендиректор АО "Почта России" Максим Акимов 12 августа подписали соглашение о создании "Почтового квартала". Проект предполагает реставрацию зданий между Ново-Адмиралтейским каналом, набережной реки Мойки, Большой Морской улицей, Исаакиевской площадью и Галерной улицей, а также создание там музейным пространством, кафе, ресторанами, концертным залом и конгресс-холлом. Власти города выделили на создание квартала 14,5 млн рублей


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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