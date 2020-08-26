В рамках дела о нежелательной организации экс-координатору ОР в Краснодаре запросили обязательные работы

В Краснодаре проходит судебное заседание в рамках дела о нежелательной организации (ст. 284.1 УК), возбужденное в отношении экс-координатора "Открытой России" Яны Антоновой. Трансляция ведется в Telegram-канале "Открытки".

На данный момент известно, что гособвинитель в лице прокуратуры запросил для фигурантки разбирательства 240 часов обязательных работ.

Антонова стала участницей процесса в апреле 2019 года. Возбужденное в её отношении уголовное дело о нежелательной организации стало третьим в стране. Формальная причина, по которой она заинтересовала правоохранителей, - два репоста записей "Открытой России" в Facebook и пикет в память о Борисе Немцове.

Добавим, на сегодняшний день арестованы также счета матери Антоновой Зои Шипиловой. В октябре прошлого года к Антоновой нагрянули с обыском силовики в рамках дела об "отмывании денег" ныне упраздненного Фонда борьбы с коррупцией.