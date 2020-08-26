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16:36

В Калининграде задержанная на акции в поддержку Фургала женщина-инвалид получила перелом в отделе полиции

фото ЗакС политика В Калининграде задержанная на акции в поддержку Фургала женщина-инвалид получила перелом в отделе полиции

Во время одной из акций в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, проходивших в Калининграде, в полицейский воронок угодила местная жительница Галина Некрасова и её супруг Александр: женщина-инвалид утверждает, что в уже в отделе получила перелом ключицы, пишет "Север.Реалии".

На мероприятие, прошедшее 8 августа, собралось порядка 30 человек. По словам Некрасовой, она с мужем активного участия в акции не принимала, они лишь сидели на скамейке и наблюдали, после отправившись домой.

"И только потом нас догнали полицейские, сказали, что я задержана", - рассказала Некрасова, добавив, что полицейские уведомили её о том, что она якобы участвовала в несанкционированном мероприятии.

Некрасова страдает диабетом, энцефалопатией, врожденным пороком сердца, нет одной почки. Она плохо видит и слышит только при помощи слухового аппарата. Более того, у неё есть проблемы с позвоночником. Из-за перечисленных недугов она обязана всегда перемещаться с сопровождением.

Всё это она сообщила полицейским, попросив прислать ей повестку на дом.

"Я почувствовала, что приближается приступ - у меня бывают эпилептические приступы. Вызвала скорую. Но полицейские не дали ее дождаться. Схватили мужа, силой потащили в машину, следом меня схватили за руки, я закричала, что мне больно", - продолжила женщина.

Уже в отделе Некрасовой всё же вызвали скорую. К моменту приезда врачей у калининградки уже начала отниматься нога, однако правоохранителей это не смутило, поэтому они "дернули резко за руки и просто выбросили из кабинета, бросили на пол в фойе. Так как ноги я не чувствовала, я только успела руку подставить, чтобы головой не удариться о пол".

В больнице у калининградки диагностировали растяжение и перенапряжение аппарата акромиально-ключичного сустава. "Врач показал, что тоненькая косточка в районе ключицы сломана и впивается в мясо. Плюс неслабое растяжение. Это уже травма непоправимая, он сказал, что операция ничего не даст, придется так ходить", - констатировала Некрасова.

Её муж уверен, что в травмах супруги виноваты исключительно полицейские. Они собираются подавать заявление.

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