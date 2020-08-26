Силовики пришли с обыском домой к экс-кандидату в президенты Белоруссии Цепкало

Представители силовых структур пришли с обыском домой к экс-кандидату на пост президента Белоруссии Валерию Цепкало, информирует Tut.by.

"Очевидно, что это политический заказ. В доме присутствуют наши родственники, но подробностей мы не знаем", - поделилась в разговоре с изданием супруга Цепкало Вероника.

Сам политик ещё 24 июля покинул Белоруссию, опасаясь, как и другие кандидаты, уголовного преследования. Вероника последовала за мужем 9 августа.

До участия в выборах Цепкало не допустил ЦИК.

Сейчас белорусские силовики занимаются расследованием уголовного дела по статье 361 УКБ (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь). Дело было возбуждено после учреждения Координационного совета оппозиции Белоруссии.

Александр Лукашенко счел создание коалиции как попытку захвата власти. Сегодня в рамках уголовного дела на допрос в СК вызвали лауреата Нобелевской премии, писательницу Светлану Алексиевич, вошедшую в состав совета.