Депутат Цивилев отказался от Telegram-канала

Член фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Петербурга Алексей Цивилев решил больше не вести свой Telegram-канал "Цивилизация". На 26 августа у канала осталось только два подписчика, один из которых - сам депутат.

Единоросс рассказал ЗАКС.Ру, что популярный мессенжер не подошел ему по формату.

- Если в Facebook больше экспертов, "ВКонтакте" больше жителей, а в Instagram - эмоций и картинок, то Telegram-каналы - это сливы и инсайды. Иначе они не интересны. В связи с тем, что я не занимаюсь сливами, инсайдами, скандалами, слухами и расследованиями, то и тратить на него время смысла нет, - объяснил Цивилев.

Добавим, что свои каналы в Telegram продолжают вести однопартиец Цивилева и председатель комитета по законодательству ЗакСа Денис Четырбок, лидер фракции "Яблоко" Борис Вишневский, беспартийный депутат Максим Резник и член партии КПРФ Ирина Иванова.

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