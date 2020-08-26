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18:15

Депутат Цивилев отказался от Telegram-канала

фото ЗакС политика Депутат Цивилев отказался от Telegram-канала

Член фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Петербурга Алексей Цивилев решил больше не вести свой Telegram-канал "Цивилизация". На 26 августа у канала осталось только два подписчика, один из которых - сам депутат.

Единоросс рассказал ЗАКС.Ру, что популярный мессенжер не подошел ему по формату.

- Если в Facebook больше экспертов, "ВКонтакте" больше жителей, а в Instagram - эмоций и картинок, то Telegram-каналы - это сливы и инсайды. Иначе они не интересны. В связи с тем, что я не занимаюсь сливами, инсайдами, скандалами, слухами и расследованиями, то и тратить на него время смысла нет, - объяснил Цивилев. 

Добавим, что свои каналы в Telegram продолжают вести однопартиец Цивилева и председатель комитета по законодательству ЗакСа Денис Четырбок, лидер фракции "Яблоко" Борис Вишневский, беспартийный депутат Максим Резник и член партии КПРФ Ирина Иванова


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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