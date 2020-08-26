Столичный арбитраж взыскал с Навального 3,3 млн рублей по иску комбината "Дружба народов"

Арбитраж Москвы удовлетворил иск комбината "Дружба народов" к оппозиционеру Алексею Навальному и взыскал с него 3,3 млн рублей за расследование Фонда борьбы с коррупцией о поставках продукции для Росгвардии, уведомляет в Telegram-канале юристов ФБК.

В обозначенную сумму оценивается работа адвокатов АБ "Падва и партнеры". "В частности, участие в апелляционной инстанции с подготовкой отзыва (без новых доводов) адвокаты оценили в 484 543 рублей", - уточнили в ФБК.

Напомним, мясокомбинат "Дружба народов" - единственный поставщик продовольствия для Росгвардии. Решение было принято правительством в декабре 2018 года.

В 2018 году политик Алексей Навальный опубликовал расследование, посвященное завышенным ценам на продукты, которые холдинг поставляет Росгвардии. Несмотря на последовавший за этим громкий скандал и отсутствие каких-либо внятных опровержений озвученной оппозиционером информации, мясокомбинат останется единственным поставщиком провианта для силовой структуры вплоть до 2020 года.

Позднее Навальный проиграл суд мясокомбинату и должен был по решению суда удалить видеоролик, однако сразу же заявил, что делать этого не намерен.