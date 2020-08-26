Здание Токсовского вокзала не получит статус памятника

На заседании специальной комиссии при комитете по культуре Ленобласти градозащитникам не удалось добиться включения здания Токсовского вокзала в список выявленных объектов культурного значения, сообщает портал "Градозащитный Петербург". Все присутствовавшие чиновники и сотрудник РЖД проголосовали против, и их голосов хватило для блокирования инициативы. Аргумент о неаварийном состоянии постройки, как и все остальные аргументы, на большую часть участников встречи не подействовал.

Градозащитники полагают, что дата созыва комиссии намеренно откладывалась более полугода и что председатель комитета открыто поддерживает "модернизацию" объекта. Еще недавно в планы РЖД входил снос здания, однако неделю назад активисты заметили, что заказчик отменил свою государственную закупку, и это обстоятельство принесло им радость.

Деревянное здание вокзала построили в 1916-1917 годах по финскому проекту. В 2000-х годах его обшили современными водостойкими материалами, существенно изменив облик.