Навального хочет засудить "жириновец", считающий себя пострадавшим от "умного голосования"

Суд в Москве зарегистрировал иск члена ЛДПР Константина Киреева к политику Алексею Навальному. Истец недоволен тем, что в прошлом году на выборах в совет депутатов Калининского района Челябинска команда Навального включила его в список кандидатов "умного голосования" и тем самым якобы лишила его победы, передает ТАСС. "Жириновец" также опасается, что подобное может повториться уже в этом сентябре на выборах в областное ЗакСобрание, куда он тоже баллотируется. При этом он подчеркивает, что никогда не общался с Навальным и не хочет никак с ним ассоциироваться.

Киреев требует от Навального выплатить ему компенсацию морального ущерба в размере 1 млн рублей. Первое заседание назначено на 3 сентября.

По всей видимости, ответчик едва ли будет в нем участвовать, поскольку 20 августа Навального отравили нервно-паралитическим веществом, в результате чего его, находящегося в коме, в эти дни пытаются вернуть к жизни врачи немецкой больницы "Шарите".