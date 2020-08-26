Пикалёв подписался под документом как врио губернатора Петербурга

Вице-губернатор Петербурга Валерий Пикалёв в понедельник, 24 августа, временно взял на себя обязанности главы города, следует из ответа на запрос депутатов ЗакСа Бориса Вишневского, Ирины Ивановой, Максима Резника, Алексея Ковалева, Надежды Тихоновой, Александра Егорова. Скан этого документа Вишневский опубликовал на своей странице в Facebook.

Никаких объявлений об уходе губернатора Александра Беглова в отпуск или о его отъезде в командировку на сайте городского правительства не было, хотя обычно об этом оповещают. В пресс-службе Смольного отказались отвечать по телефону, находится ли Беглов в отпуске, и попросили направить им вопрос письменно. Позже для предоставления информации там потребовали официальный запрос и пообещали предоставить сведения в течение семи дней. На момент подготовки материала ответа от пресс-службы не поступило. Не стали комментировать информацию о том, что Пикалёв временно встал у руля города, и в его аппарате.

Депутат Вишневский рассказал ЗАКС.Ру, что тоже обращался в аппарат Пикалёва, чтобы узнать, на чье имя в ближайшие дни нужно писать запросы. По словам парламентария, подчиненные вице-губернатора ответили ему по телефону, что не знают, исполняет ли их начальник обязанности губернатора.

- Мне сказали, чтобы я обращался к губернатору. Я спросил, но если Пикалёв исполняет его обязанности… А они ответили, что не знают, исполняет ли он эти обязанности. Но как не знают, если он письмо в этом качестве подписывал? Они сказали, что не знают, как у них это организовано, - сообщил Вишневский.

Судя по новостной ленте сайта администрации Петербурга, последний раз на публике Беглов появлялся в пятницу, 21 августа, во время городского педагогического совета. Тем не менее, раздел "новости губернатора" официального интернет-ресурса Смольного ежедневно обновляется.

Так, 26 августа здесь было опубликовано сообщение о том, что Беглов утвердил порядок предоставления субсидий малому и среднему бизнесу. Однако подписан этот документ был еще 21 августа.

В тот же день на сайте Смольного появилась информация о том, что губернатор Петербурга подписал соглашение о сотрудничестве между Петербургом, Республикой Саха (Якутия) и Северо-Восточным федеральным университетом имени М.К. Аммосова. Дата не уточняется, но на сайте СВФУ им. М.К. Аммосова о подписании с их стороны сообщалось еще 21 июля.

Кроме того, в новостной ленте появилось несколько новостей с цитатами Беглова, например, о возобновлении работы групп продленного дня и подготовке Петербурга к волейбольному чемпионату мира. В них нет информации о личном участии главы города в каких-либо мероприятиях, прошедших после 21 августа, и нет фотографий первого лица.

24 августа - в день, когда Пикалёв подписывал документ как врио губернатора, - на радио "Россия" вышла еженедельная программа "Губернаторский эфир", в которой Беглов выступает перед горожанами. На этот раз глава города рассказал о событиях, произошедших в период с 17 по 22 августа.

Напомним, Пикалёв руководит администрацией губернатора Петербурга и подменяет градоначальника во время его отсутствия. В ведении вице-губернатора находятся комитеты по информатизации и связи, по вопросам законности и по межнациональным отношениям. В Смольном он работает с ноября 2019 года. До этого он был трудоустроен в правительстве сначала Новгородской, а затем Ленинградской области. До начала своей политической карьеры Пикалёв руководил охраной резиденции Владимира Путина на Валдае.

Сергей Еремеев

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