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26 августа, 21:10

В Петербурге не разрешили митинг в поддержку Навального

фото ЗакС политика В Петербурге не разрешили митинг в поддержку Навального

Администрация Калининского района Петербурга не согласовала Либертарианской партии России проведение митинга в поддержку находящегося в коме политика Алексея Навального, сообщил один из заявителей акции Денис Луговский.

Мероприятие на 200 человек планировалось провести в гайд-парке на площади Ленина 29 августа. Чиновники ответили, что это невозможно, так как в городе установлены "антиковидные" ограничения на проведения публичных мероприятий.

По словам заявителей, 21 августа, когда они подавали уведомление, на площади Ленина проходило организованное районной администрацией празднование в честь Дня российского флага. Анонс этого праздника был выложен на сайте новостей Калининского района. Там же местных жителей приглашают на молодежный фестиваль "Дух времени", который должен состояться 5 сентября в Муринском парке.

Напомним, Навальный находится в коме с 20 августа. 22 августа его доставили в берлинскую клинику "Шарите" из омской больницы, где ему оказывали первую помощь. Врачи немецкой клиники заявили, что по предварительным данным, оппозиционера отравили. Омские медики настаивали на том, что никакого отравления не было, а у пациента просто нарушился обмен веществ. В нескольких городах России состоялось несколько мирных стихийных акций в поддержку Навального. В Петербурге они прошли без задержаний

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