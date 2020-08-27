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9:28

Полицейские пытались проникнуть домой к помощнице арестованного депутата Мосгордумы

фото ЗакС политика Полицейские пытались проникнуть домой к помощнице арестованного депутата Мосгордумы

Минувшим вечером столичные правоохранители трижды пытались попасть домой к помощнице арестованного депутата Мосгордумы от КПРФ Олега Шереметьева Аллех Салаховой, уведомляет "ОВД-Инфо".

При этом у полицейских не было ордера на обыск. Они также отключили Салаховой свет. Помощница парламентария полагает, что визит правоохранителей связан с арестом Шереметьева. Ранее силовики приходили к Салаховой в день задержания депутата и пытались опросить её в качестве свидетеля. Женщина отказалась отвечать на вопросы, поскольку ей не предъявили повестку.

Как полагают следователи, с ноября 2019 года по февраль 2020-го парламентарий ежемесячно подготавливал и предоставлял в аппарат думы документы о премиях для своих помощников от 350 до 600 тысяч рублей. По мнению СК, сведения были заведомо ложными. Своими действиями он причинил материальный ущерб столичному бюджету в размере более 2 млн рублей.

Шереметьев стал депутатом Мосгордумы в сентябре прошлого года от партии КПРФ. Его поддержал проект Алексея Навального "Умное голосование".

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