18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

10:04

ГИК не захотел назначать в ТИК №10 экс-членов ИКМО "Сергиевское"

фото ЗакС политика ГИК не захотел назначать в ТИК №10 экс-членов ИКМО "Сергиевское"

Члены Санкт-Петербургской избирательной комиссии на заседании 27 августа решили продлить срок приема предложений по включению в состав территориального избиркома №10. Новые заявления ждут до 16:00 часов 31 августа.

Член Горизбиркома Марина Жданова сообщила на заседании, что пока обратились только два человека - оба связаны с избиркомом муниципального образования "Сергиевское". По словам Ждановой, стать членом ТИК №10 захотел экс-секретарь ИКМО Андрей Кадников. Он выдвинут собранием избирателей по месту жительства, а работает в администрации МО "Сергиевское", рассказала член ГИК. Она добавила, что Кадников не указал, что являлся секретарем ИКМО "Сергиевское" летом 2019 года.

Вторая выдвинутая в ТИК №10 кандидатура - бывший член муниципального избиркома "Сергиевское" Игорь Шляхтин, сообщила Жданова. С ним пока нет определенности - он был не трудоспособен во время муниципальной кампании 2019 года, отметил председатель ГИК Виктор Миненко

Члены Горизбиркома решили не голосовать по назначению в ТИК Кадникова и Шляхтина, а дождаться новых кандидатов и принять решение уже 1 сентября. 

Напомним, во время муниципальной кампании 2019 года оппозиционные кандидаты в муниципальные депутаты неоднократно жаловались на нарушения со стороны ИКМО "Сергиевское" - члены избиркома не принимали их документы на выдвижение. Происходящее "вопиющим" назвал и глава ГИК Миненко. Горизбирком обязал ИКМО принять документы у оппозиционеров, но муниципальный избирком поручение не выполнил. Это стало основанием для расформирования ИКМО. Соответствующее решение принял Санкт-Петербургский городской суд. При этом, в решении суда сказано, что вина Шляхтина не подтверждается. Невиновными суд признал еще двух членов ИКМО - Кадников в их число не входит. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
13:37 Карелия готовится к введению электронных виз

13:29 В Госдуме предложили ужесточить наказание для "черных" коллекторов до 12 лет колонии

13:19 Дегтярев стал самым обсуждаемым в соцсетях губернатором, Беглов - пятый

12:59 Верховный суд возобновил производство по "болотному делу" Удальцова и Развожаева

12:59 Вдова Лужкова не уступила лидерство в списке богатейших женщин РФ

12:30 Российские ученые разработали прибор, способный выявлять коронавирус в воздухе

12:07 Путин даст большое интервью по актуальным темам

11:57 МГУ не собирается лишать Лукашенко звания почетного профессора

11:55 МВД приступило к проверке обстоятельств госпитализации Навального

11:51 Муниципал: В МО № 72 модернизировали прием заявок на благоустройство

11:43 "Стараемся равняться": Иван Жданов рассказал о том, как живет ФБК без Навального

11:23 Экс-преподаватели ВШЭ объявили о создании "Свободного университета"

11:16 Активисты украсили Муринский парк отписками Смольного

10:58 КСП начала проверку Центра подготовки спортивных сборных команд Петербурга

10:46 COVID-19 подтверждён у ещё 4711 россиян: 184 заболевших - в Петербурге

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru