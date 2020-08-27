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10:27

Пандемия лишила православных крестного хода по Невскому 12 сентября

фото ЗакС политика Пандемия лишила православных крестного хода по Невскому 12 сентября

Наместник Александро-Невской лавры, епископ Кронштадтский Назарий известил, что ввиду пандемии коронавирусной инфекции религиозное сообщество приняло решение отменить крестный ход по Невскому проспекту, который должен был пройти в сентябре.

"Общегородской крестный ход в день перенесения мощей князя Александра Невского не состоится", - сообщил Назарий во время аудиенции с петербургским вице-губернатором Александром Бельским.

Крестный ход ежегодно проходит 12 сентября. В религиозном мероприятии принимают участие тысячи верующих.

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