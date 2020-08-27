Активисты украсили Муринский парк отписками Смольного

Защитники Муринского парка решили наглядно продемонстрировать бюрократические отписки, которые в течение уже двух лет им шлют чиновники Смольного, развесив их копии вдоль строительного забора.

"2 года мы получаем одни и те же отписки, которые можно уже даже не читать - настолько там всё предсказуемо. Когда же наконец Смольный встанет на сторону жителей и освободит Муринский парк от застройки?" - вопрошают активисты.

9 июня активисты выиграли дело в Горсуде, согласно которому был признан незаконным перевод части участка 1,8 га Муринского парка из зоны "рекреация" в зону "спорт" в ПЗЗ. Это изменение было проделано в 2019 году правительством города ради строительства второй очереди спорткомплекса "Нова Арена" (ООО "Анна Нова") в Муринском парке. Из-за этого изменения под угрозу вырубки попадает вся берёзовая роща (более 300 деревьев).

Смольный, в свою очередь, сдаваться не намерен и планирует через суд вернуть части территории парка "спортивное" назначаение, разрешающее стройку.

Прошлым летом на огороженной территории стройки было уничтожено 75 сорокалетних берез и вязов.

Фото: Инициативная группа "За сохранение Муринского парка"