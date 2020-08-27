Экс-преподаватели ВШЭ объявили о создании "Свободного университета"

Бывшие преподаватели Высшей школы экономики, с которыми вуз не стал продлевать контракт на новый учебный год, объявили о запуске образовательного проекта "Свободный университет", сообщает "Новая газета".

По словам создателей проекта, задача "Свободного университета" - создать университет, избавив преподавателей от административного давления. По их словам, они не собираются конкурировать с государственными учебными заведениями и видят свою задачу в том, чтобы собрать университетское сообщество заново, в новых условиях.

По замыслу, "Свободный университет" будет международным, а образование для студентов – бесплатным. Информация о программе и условиях приема слушателей будет опубликована на сайте проекта 1 сентября.

По словам бывшего профессора ВШЭ Елены Лукьяновой, университет в будущем может стать основной образовательной площадкой, которая, объединяя усилия с другими тематическими проектами, будет предоставлять качественное дополнительное образование.

В августе ВШЭ решила не продлевать контракты с некоторым преподавателями, сославшись на "реорганизацию". Перед этим еще в июле студенческий журнал DOXA сообщал о планах руководства ВШЭ сократить "оппозиционно настроенных и неблагонадежных преподавателей".