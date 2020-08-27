В МО № 72 модернизировали прием заявок на благоустройство

Муниципальное образование № 72 (Фрунзенский район Петербурга) запустило на своем сайте сервис "Квартал 72", который призван упростить принцип подачи заявок на улучшение благоустройства.

На карте МО № 72 отмечены территории, за которые несет ответственность муниципалитет. Любой житель округа может отметить тот или иной участок, сообщить о проблеме и подать заявку на ее решение. В случае, если территория или объект находятся в ведении города, пользователя переадресуют на портал "Наш Санкт-Петербург".

Кроме того, с помощью сервиса можно узнать планы местных властей на ремонт и ознакомиться со списком заявок на благоустройство. На карте также представлена информация о деревьях и кустарниках, которые растут в муниципальных скверах.