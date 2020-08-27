МГУ не собирается лишать Лукашенко звания почетного профессора

Московский государственный университет имени Ломоносова не собирается лишать президента Беларуси Александра Лукашенко звания почетного профессора, передает ТАСС со ссылкой на ректора вуза Виктора Садовничего.

Так он прокомментировал петицию студентов и сотрудников МГУ, которые призвали лишить Лукашенко звания в свете протестов в Беларуси после президентских выборов. Напомним, ЦИК Беларуси объявил о победе Лукашенко с итогом около 80% голосов, и несогласные с эти десятки тысяч граждан страны вышли на протесты, поддерживая другого кандидата – Светлану Тихановскую.

"Это глупость, я считаю, что это вмешательство во внутренние дела", - сказал Садовничий о предложении в петиции.

Он напомнил, что Лукашенко был удостоен звания почетного профессора МГУ в 1996 году, и это решение соответствует "настроениям и большому делу, которое тогда было сделано двумя президентами". "Многие белорусские студенты учатся в российских вузах [благодаря соглашениям между сторонами], их тысячи поступают и в Московский университет на общих основаниях с российскими", - добавил Садовничий.