Российские ученые разработали прибор, способный выявлять коронавирус в воздухе

В ходе российского форума "Армия-2020" было представлено новейшее отечественное оборудование, способное выявляться в воздухе опасные токсины, в том числе - коронавирус, уведомил РИА "Новости" гендиректор Красногорского завода им. Зверева (входит в "Швабе" Ростеха) Александр Новиков.

Он сообщил, что прибор может за 10-30 минут произвести анализ проб воздуха и определить наличие в нем вирусов, бактерий и токсинов. Государственные испытания аппарата завершились ещё в июне, готовится его сертификация.

Указывается, что в разработке оборудования помогали специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, ранее представившего вакцину от COVID-19.

"Важно, что этот прибор может реагировать на различные патогены в воздухе, поэтому его можно применять как в гражданских целях, так и для обеспечения биологической безопасности", - пояснил Новиков.