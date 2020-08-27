В Госдуме предложили ужесточить наказание для "черных" коллекторов до 12 лет колонии

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции разработал законопроект, в котором предложено ужесточить наказание за незаконную коллекторскую деятельность, сообщается на сайте комитета.

По словам главы комитета Василия Пискарева, предложено дополнить Уголовный кодекс новой статьей – 172.4. По ней за незаконную коллекторскую деятельность могут наказывать лишением свободы до 5 лет или до 12 – за преступления, совершенные организованной группой.

Пискарев сообщил, что депутаты получают "огромное число жалоб на "выбивание" коллекторами долгов" с применением насилия, угроз, уничтожением или порчей имущества как к должнику, так и его родным, коллегам или соседям. Он напомнил, что ранее президент Владимир Путин обсуждал вопрос коллекторов с главой ФССП Дмитрием Аристовым и поручил урегулировать его.