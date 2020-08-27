Карелия готовится к введению электронных виз

В грядущем году Республика Карелия войдет в число приграничных регионов России, где начнёт действовать механизм электронных виз для иностранцев. Пересечь границу можно будет через международные автомобильные пункты пропуска (МАПП) "Вяртсиля" и "Люття", извещает пресс-служба регионального правительства.

На МАПП "Вяртсиля" во II квартале 2021 года установят пункт автоматизированного весогабаритного контроля, что позволит ускорить процесс таможенного досмотра и оформления необходимых документов. Власти Карелии рассчитывают на рост потока иностранных туристов и расширение экономических связей региона.

МАПП "Вяртсиля" - крупнейший и один из самых загруженных в СЗФО пункт пропуска на карельском участке российско-финляндской государственной границы, функционирующий круглые сутки.